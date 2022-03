Un moniteur gaming 27″ QHD pour les fans de League of Legends

Le AGON Pro AG275QXL est le dernier bébé du fabricant AGON by AOC. C’est un écran au look original et aux couleurs du jeu League of Legends.

A noter que l’appareil dispose également de fonctionnalités assorties, comme par exemple un mode League of Legends, un QuickSwitch Lol, des sons personnalisés au démarrage et à l’arrêt du moniteur. Sans oublier l’éclairage RGB (Light FX Sync) ou encore un menu OSD reprenant

Visuellement, l’AG275QXL se distingue par l’intégration de toutes les caractéristiques de League of Legends : le châssis et le pied sont enrichis des éléments visuels emblématiques du design Hextech présent partout dans l’univers League of Legends. Le moniteur brille grâce à la fonctionnalité Light FX, qui se synchronise à l’action en cours dans le jeu. Le mode dédié LoL assure une netteté optimale du Summoner’s Rift. Les joueurs se trouvent alors totalement immergés dans leur propre moniteur League of Legends.

Mis à part ça, l’écran AGON Pro AG275QXL est un moniteur 27 pouces plutôt bien équipé. En effet, l’écran dispose d’une dalle IPS qui supporte une définition QHD de 2.560 x 1.440 pixels.

L’écran supporte un taux de rafraîchissement de 170 Hz et propose un contraste de 1000:1, une luminosité de 350 cd/m², des angles de vision de 178/178° et un temps de réponse de 1 ms seulement.

Compatible avec les technologies AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync, le AG275QXL est aussi compatible VESA DisplayHDR 400.

Sa connectique se compose de : deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, des entrées/sorties audio. Sans oublier deux ports usb et des enceintes 2 x 5 Watts.

D’après le fabricant, l’appareil sera commercialisé en France dans le cournat du mois de mars au prix de 540 euros. Pour ce prix, une télécommande style « MOBA » sera fournie avec l’écran. Celle-ci permettra de changer facilement de modes de jeu et de paramètrer les différentes fonctionnalités de jeu à la volée.