Le fabricant Seagate étoffe sa gamme de disques durs avec deux nouvelles références qui offrent une capacité de stockage de 20 To. Il s’agit des disques durs EXOS X20 20 To et IronWolf Pro 20 To.

Les disques durs Seagate EXOS et IronWolf Pro existent avec 20 To de stockage

Le fabricant Seagate étoffe sa gamme de disques durs avec deux nouvelles références qui offrent une capacité de stockage de 20 To. Il s’agit des disques durs EXOS X20 20 To et IronWolf Pro 20 To. Ces deux modèles ont en commun l’utilisation de la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording).

SEAGATE EXOS X20 20 To

L’EXOS X20 de 20 To est un disque dur performant et endurant qui s’adresse plutôt à un utilisation dans les entreprises de stockage et notamment les Data Centers. Le disque offre une latence de 4,16 ms et ses débits peuvent atteindre jusqu’à 285 Mo/s. Le disque dur est annoncé avec une endurance de 550 To par an.

Le disque Exos X20 de 20 To sera disponible prochainement au prix de 799,90€.

SEAGATE IRONWOLF PRO 20 To

De son côté, l’IronWolf Pro de 20 To est un disque dur qui vise le marché des NAS d’entreprises (jusqu’à 24 baies). Il pourra être utile par exemple pour une PME qui souhaite disposer d’une solution de sauvegarde performante et fiable.

Le disque dur est annoncé avec une endurance de 300 To par an et des taux de transferts de 285 Mo/s.

L’IronWolf Pro supporte la technologie AgileArray optimisée pour le stockage sur NAS et il est équipé du système IronWolf Health Management pour faciliter la gestion et la surveillance de l’état du disque dans un NAS.

Cerise sur le gâteau, l’IronWolf Pro est couvert par une garantie de 5 ans et il inclut trois ans d’abonnement au service Rescue Data Recovery Services qui permet ka récupération des données en cas de soucis.

Le disque IronWolf Pro 20 To est annoncé au prix de 684,90€.