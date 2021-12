MSI Optix MAG301CR3 : un écran gaming 30 pouces performant

MSI propose un nouveau moniteur gaming. C’est un modèle 30″ incurvé (1500R) qui porte le nom de OPTIX MAG301CR3. L’appareil est au ratio 21:9, il dispose d’une dalle VA qui supporte une définition WFHD de 2.560 x 1.080 pixels.

Au niveau de ses caractéristiques techniques, il faut savoir que le MAG301CR3 propose un contraste de 3000:1, un temps de réponse de 1 ms, une luminosité de 300 cd/m², des angles de vision de 178/178° et surtout un taux de rafraîchissement élevé de 200 Hz. L’écran supporte en outre la technologie AMD FreeSync Premium.

La connectique du MAG301CR3 se compose de 2 ports HDMI 2.0b, d’un DisplayPort 1.2a et d’un port USB de type C. On trouve aussi deux ports USB de type A et un port port USB de type C ansi qu’une prise jack pour le casque.

Pour l’instant le prix du MSI Optix MAG301CR3 n’est pas encore communiqué. Il devrait toutefois être asssez semblable à celui du MAG301CR2 que l’on peut dégoter à 369,95€ sur le net.