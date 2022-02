Test du disque dur Seagate IronWolf Pro 18 To

Le disque dur Seagate IronWolf Pro d’une capacité de 18 To vient d’arriver à la rédaction. Pour rappel, cette série de disque dur est spécialement étudiée pour fonctionner au sein des NAS. Les disques durs IronWolf offrent en effet une endurance supérieure aux disques durs classiques et, cerise sur le gâteau ils sont dotés d’un firmware optimisé tout particulièrement pour les NAS (Network Attached System).

Ce firmware intègre la technologie Agile Array qui offre différentes fonctionnalités et notamment un système de récupération d’erreurs. Il permet également au disque dur de pouvoir fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et d’être installé en RAID (jusqu’à 24 baies de stockage).

Ce n’est pas la première fois qu’on teste un disque dur IronWolf sur Bhmag puisqu’on a déjà eu l’occasion d’examiner plusieurs modèles de cette gamme ces dernières années : IronWolf Pro 10 To, IronWolf 14 To et IronWolf 16 To. C’est donc tout naturellement qu’on va se pencher sur le modèle 18 To dans ce dossier.

Présentation

Lancé en septembre 2020, le Seagate IronWolf Pro de 18 To est un disque dur SATA III au format 3,5 pouces. Le modèle 18 To exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording, enregistrement magnétique conventionnel) comme d’ailleurs tous les autres disques durs IronWolf du fabricant.

L’IronWolf Pro de 18 To porte la référence ST18000NE000. C’est un disque dur qui se compose de 9 plateaux de 2 To chacun (soi 18 To en tout, le compte est bon !) Les plateaux tournent à la vitesse de 7.200 tours par minute et ils sont placés sous hélium afin de réduire les temps d’accès et les frottements.

Le disque dur IronWolf Pro 18 To de Seagate embarque 256 Mo de mémoire cache. Il offre un tenps d’accès moyen de 4,16 ms tandis que sa consommation atteint 5,2 Watts au repos, 8 Watts en fonctionnement et seulement 1,25 Watts en veille.

Le fabricant annonce pour ce modèle un taux de transfert soutenu de 260 Mo/s. En terme d’endurance, il est question d’une endurance de 300 To par an et d’un MTBF de 1,2 millions d’heures.

Voilà les caractéristiques techniques complètes du disque dur :

Machine de test

Voici maintenant les caractéristiques de notre machine de test :

– Carte mère MSI TomaHawk Max

– Processeur AMD Ryzen 5 3400G

– Mémoire HyperX Fury DDR4 RGB 16 Go

– SSD M.2.NVMe Crucial P1 de 500 Go

– Moniteur Philips 32″ 328P6AUBREB/00

– Boiter Antec NX1000

– Alimentation Antec VP 600W

– Windows 11 Pro

Performances

Pour mesurer les performances de l’IronWolf Pro de 18 To, on a utilisé comme d’habitude les programmes : Crystal Disk Mark et ATTO qui permettent de bencher et de tester les débits en lecture / écriture proposés par le disque dur.

Crystal Disk Mark

En testant l’IronWolf Pro 18 To avec Crystal Disk Mark, on a pu mesurer des débits séquentiels de 277,49 Mo/s en lecture et de 276,12 Mo/s en écriture. Les performances mesurés par le programme sont donc supérieurs à ceux annoncé par Seagate qui annonçait des taux de transferts de 260 Mo/s.

ATTO

En utilisant le programme ATTO, on a pu mesurer de très bons débits. En effet, le bench mentionne des débits maximum de 268,16 Mo/s en lecture et de 267,8 Mo/s en écriture. Pour les débits minimum avec des petits fichiers il était question de 25 Mo/s en lecture et 16 Mo/s en écriture.

Conclusion

Tout comme les modèles IronWolf précédents déjà testés sur Bhmag en version 10 To, 14 To et 16 To, l’IronWolf Pro de 18 To ne nous a pas déçu. Il nous a même plutôt convaincu. C’est un disque dur qui allie à la fois performance et grande capacité de stockage. A l’heure de publier ce test, l’IronWolf Pro 18 To est d’ailleurs le disque dur le plus performant qu’on ait eu l’occasion de tester sur Bhmag.

Avec ses taux de transferts de 277,49 Mo/s en lecture et de 276,12 Mo/s en écriture mesurés via Crystal Disk Mark il est plus véloce que les autres IronWolf déjà testés sur le site mais aussi plus performant que les Western Digital HC530 de 14 To et HC560 de 20 To. Dans le domaine des disques durs, la gamme IronWolf reste donc une valeur sûre au fil des années. Ses performances et son endurance ne sont plus à démontrer.

Installé dans un NAS (si possible par paire ou plus…) l’IronWolf Pro de 18 To est une excellente solution pour stocker et sauvegarder ses données. Les geeks et les utilisateurs qui le souhaitent peuvent aussi l’utiliser tel quel dans un PC ou un HTPC afin d’avoir à disposition un important espace de stockage pour y placer : films, vidéos, musiques, jeux, logiciels et backup de toutes sortes…

Parmi les atouts de l’IronWolf Pro, signalons que ce disque dur de 18 To est couvert par une garantie de 5 ans ce qui semble devenir de plus en plus la norme pour les disques durs haut de gamme et de grande capacité.

Petit plus et non des moindres : le disque dur IronWolf étant un modèle « Pro » il inclut également l’accès à un service de récupération de données durant trois ans. Par conséquent, si le disque souffre d’un souci quelconque durant les trois premières années de sa vie le service « Rescue Data Recovery Services » de Seagate fera le nécessaire pour récupérer les données via un laboratoire spécialisé.

A noter par contre que l’IronWolf Pro 18 To n’est pas parfait, loin de là. Il a deux défauts : primo les débits qu’il propose avec les petits fichiers sont très faibles. Et deuxio, ce modèle (tout comme l’ensemble des IronWolf d’ailleurs) est loin d’être silencieux. Si vous comptez l’utiliser dans un NAS, un PC ou un HTPC placé près d’un téléviseur : Attention ! L’engin se fait entendre surtout lors de gros transferts des données.

