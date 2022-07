La Paris Games Week aura lieu du 2 au 6 novembre 2022

Après trois ans d’absence, la Paris Games Week fera son grand retour cette année pour une édition 2022 qui se déroulera du 2 au 6 novembre prochain, Porte de Versailles. Au programme de cet évenement : des annonces et des présentations des nouveaux titres à venir chez plusieurs éditeurs, des stands, des compétitions, etc… Bref du gaming en veux-tu en voilà afin de satisfaire les joueurs.

Pour rappel, en 2020 et 2021, la PGW avait été annulée pour cause de COVID-19. Le retour de cet événement dédié au monde du gaming est donc une bonne nouvelle pour les joueurs mais aussi les éditeurs, les journalistes, les fabricants et d’une manière générale tous les exposants qui auront tout le loisir de mettre en avant leurs nouveaux produits.

La billetterie de la Paris Games Week est ouverte depuis le 15 juin. Le prix de l’entrée est fixé à 19€ (plein tarif) ou 15€ (tarif réduit)