Un nouveau jeu Astérix et Obélix est prévu cet automne

Bonne nouvelle pour les fans d’Asterix et Obelix : l’éditeur Microids annonce la sortie d’un nouveau jeu vidéo dans lequel nos célèbres amis les gaulois seront à nouveau les héros.

Le jeu porte le nom de Astérix & Obélix XXXL – Le Bélier d’Hibernie, c’est un jeu d’action – aventure de type beat’em up qui sera jouable aussi bien en solo qu’en mode coopération, et ce jusqu’a 4 joueurs. Le but du jeu sera simple : fracasser du romain au fil du jeu et retrouver le bélier que les romains ont dérobé aux Irlandais.

Microids présent le jeu de la façon suivante :

En Hibernie (ancien nom de l’Irlande), Kératine, fille du chef Irishcoffix, a appelé à la rescousse les célèbres Astérix et Obélix pour déjouer l’invasion romaine, et ramener à tout prix le bélier adORé de son père… Pour le retrouver, vous incarnerez vos héros préférés et userez de vos poings et des objets alentours pour débloquer des passages et faire voler un maximum de Romains ! Et parce que sans potion, la bagarre est moins folle, une toute nouvelle recette de Panoramix vous permettra de démultiplier vos paires de manches et d’envoyer valser quadruplement plus d’ennemis…

Notons que le jeu sera disponible cet automne sur la plupart des plateformes du marché : PC, MAC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox Series S et Xbox Series X.

Voilà une vidéo de présentation :