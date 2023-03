Nostalgie : un jeu Cobra est en préparation chez Microids

L’éditeur Microids surfe apparemment sur la corde sensible et mise beaucoup sur la fibre nostalgique pour écouler ses prochains jeux auprès des fans de la première heure.

En effet, après un jeu vidéo dédié à Joe & Mac, un autre sur le thème des Schtroumpfs, et en attendant l’arrivée prochaine de Goldorak sur PC et consoles, Microids annonce la sortie d’un jeu basé sur le mythique dessin animé Cobra qui a bercé notre enfance dans les années 80.

La production du jeu Space Adventure Cobra vient tout juste de commencer. Fruit d’un partenariat entre Microids et la société de production TMS, le jeu reprend le même scénario que le dessin animé. Dans ce jeu, les joueurs incarneront Cobra, célèbre chasseur de primes galactique, dans un univers futuriste et coloré.

D’après Stéphane Longeard, CEO de Microids : « Nous sommes ravis de travailler sur cette adaptation de Cobra, un anime légendaire qui a marqué des millions de spectateurs à travers le monde. Nous avons à cœur de respecter l’univers et les personnages créés par Buichi Terasawa, tout en proposant une expérience de jeu immersive et fidèle à l’esprit de la série. Le jeu Cobra s’annonce comme une grande aventure pour les fans et les joueurs en quête d’un univers riche et captivant ».

Le développement du jeu vient tout juste de débuter. Il sortira dans les mois qui viennent. Il sera disponible sur PC et consoles.

Pour rappel, voilà le synopsis du dessin animé d’après Wikipedia :

Dans un monde futuriste, au cours d’une séance de rêve artificiel, un homme nommé Johnson retrouve la mémoire : il découvre qu’il est en réalité le mythique aventurier de l’espace supposé mort depuis cinq ansa nommé Cobra. Il s’aperçoit aussi que son bras gauche dissimule un dispositif redoutable, le « rayon Delta » (ou Psychogun), une arme qu’il est le seul à posséder. Après avoir retrouvé son identité (mais ayant une nouvelle apparence, car il s’est fait modifier le visage), Cobra décide qu’il est temps pour lui de reprendre sa vie de corsaire de l’espace recherché par la Police galactique et les Pirates de l’espace. Aux côtés d’Armanoïde, sa fidèle coéquipière androïde à la personnalité et apparence féminine, il parcourt l’espace à bord de son vaisseau spatial — réputé être le plus rapide de la galaxie — en quête d’aventures, de richesses et de conquêtes féminines (son activité favorite).

Vous vous rappelez du générique de l’époque ?