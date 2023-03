Une carte mémoire SDXC haut de gamme chez Silicon Power

Silicon Power dégaine aujourd’hui une nouvelle carte mémoire qui porte le nom de Superior Pro SDXC UHS-II. Comme son nom l’indique c’est une carte mémoire au format SDXC. Et apparemment c’est un modèle plutôt véloce puisque la carte supporte la technologie UHS-II.

D’après le fabricant, sa carte mémoire offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 280 Mo/s en lecture et jusqu’à 170 Mo/s en écriture. Elle fera donc le bonheur des photographes et des vidéastes qui veulent prendre des photos en mode rafale ou filmer des vidéos.

La Superior Pro SDXC UHS-II de Silicon Power répond à la norme V60 ce qui signie qu’elle propose des débits soutenus de minimum 60 Mo/s en enregistrement vidéo. Mis à part ça, c’est aussi une carte de classe 10.

La carte est déclinée en trois capacités de stockage : 128 Go, 256 Go et 512 Go. Pour le moment, on ne sait pas quand ni à quels tarifs elle sera proposée. On sait par contre qu’elle est couverte par une garantie de cinq ans.