Stream S05 : un disque dur portable à trimballer partout avec soi

Le Stream S05 de Silicon Power est une nouvelle référence de disque dur portable. C’est un modèle plutôt compact au format 2,5 pouces qui peut facilement se transporter un peu partout, que ce soit dans une poche, une sacoche ou autres..

Afin de répondre aux besoins de chacun, le S05 existe en quatre capacités de stockage : 1 To, 2 To, 4 To et 5 To. A chaque fois le disque dur dispose d’une coque en coque en plastique de couleure noire et d’un port USB A qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gb/s).

Pour l’instant les tarifs des différentes déclinaisons ne sont pas connus et on ne sait pas non plus quels sont les taux de transferts par ce nouveau HDD.

On sait simplement que le Stream S05 mesure seulement 126,5 mm de long sur 79,8 mm de large et 15 mm d’épaisseur en version 1 et 2 To (les modèles 4 et 5 To sont plus épais et atteignent 23,5 mm).