Silicon Power UD80 : un nouveau (?) SSD M.2. NVMe PCIe 3.0

En juillet 2020, le fabricant Silicon Power annonçait en grandes pompes la sortie d’un nouveau SSD M.2. : le UD70. On en parlait à l’époque dans cette actualité.

Si je vous en parle aujourd’hui c’est parce que la firme taïwanaise vient d’annoncer l’arrivée de son successeur : l’UD80.

Et franchement : pas grand chose de neuf signaler à propos de ce SSD qui est une simple évolution du modèle précédent. En effet, l’UD80 est un classique SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D.

Le fabricant indique que son « nouveau SSD » offre des débits de 3.400 Mo/s en lecture et de 3.000 Mo/s en écriture (exactement comme le UD70) et qu’il est disponible en quatre versions : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To.

Le SSD UD80 est annoncé avec un MTBF de 1,5 milions d’heures et une garantie de 5 ans. Pas de prix pour le moment.