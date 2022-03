Lancé en août dernier à plus de 180€ , le SSD Crucial P5 Plus de 1 To s’affiche en ce moment à seulement 129,99€ sur Amazon.fr.

Bon Plan : le SSD M.2. Crucial P5 Plus de 1 To est à seulement 129€

Lancé en août dernier à plus de 180€ , le SSD Crucial P5 Plus de 1 To s’affiche en ce moment à seulement 129,99€ sur Amazon.fr. C’est un très bon prix pour celles et ceux qui veulent s’équiper d’un SSD M.2. NVMe.

Pour information, le P5 Plus est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 176 couches produite par Micron.

La version 1 To propose des taux de transferts de 6.600 Mo/s en lecture et de 5.000 Mo/s en écriture. Le P5 Plus de 1 To offre une endurance de 600 To par an et un il est garanti 5 ans par le constructeur.