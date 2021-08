Crucial officialise la gamme de SSD P5 Plus

Déjà aperçu furtivement sur le net il y a quelques jours suite à une fuite sur Amazon, le SSD P5 Plus vient d’être annoncé officiellement par Crucial.

Du coup, il n’y a pas vraiment de surprise à avoir au niveau des spécifications de la bête puisqu’on connaissait déjà quasiment toutes les caractéristiques du P5 Plus.

On a en effet affaire à un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 176 couches produite par Micron, la maison mère de Crucial.

Le Crucial P5 Plus existe en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To. Le SSD est capable d’offrir des débits de 6.600 Mo/s en lecture, par contre les débits en écriture atteignent respectivement 4.000 Mo/s sur le modèle 500 Go et 5.000 Mo/s sur les modèles de 1 et 2 To.

Couverts par une garantie de 5 ans, les Crucial P5 Plus de 500 Go, 1 To et 2 To sont annoncés avec une endurance de 300 To par an, 600 To par an et 1.200 To par an.

Le constructeur annonce une disponibilité immédiate. Les P5 Plus de 500 Go, 1 To et 2 To coûtent respectivement 109,19€, 181,19€ et 371,99€ sur la boutique en ligne de Crucial.