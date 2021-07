Oh la boulette ! Le SSD Crucial P5 Plus s’affiche sur le net avant l’heure !

Apparemment, Amazon a fait une petite boulette puisque l’enseigne a référencé avant l’heure un nouveau SSD M.2. NVMe à venir chez Crucial : le P5 Plus. Le SSD n’a pas encore été annoncé officiellement par le constructeur mais du coup on connaît déjà une grosse partie de ses caractéristiques techniques.

En l’occurrence, le P5 Plus sera le successeur du P5 disponible depuis l’an dernier dont il reprend d’ailleurs le design. Par contre, le nouveau SSD exploitera désormais une interface PCI Express 4.0 en lieu et place du PCI Express 3.0.

Le Crucial P5 Plus embarquera de la mémoire NAND Flash 3D TLC conçue par Micron et il sera décliné en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To.

Le modèle de 500 Go est annoncé avec des taux de transferts pouvant atteindre 6.600 Mo/s en lecture et 3.600 Mo/s en écriture, alors que les versions 1 To et 2 To atteindront 6.600 Mo/s en lecture et 5.000 Mo/s en écriture.

D’après le leak d’Amazon, la gamme P5 Plus sera commercialisé à partir du 10 août prochain. Les SSD de 500 Go, 1 To et 2 To offriront respectivement une endurance de 300 To, 600 To et 1200 To par an.