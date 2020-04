Des SSD M.2. NVMe performants chez Crucial : les P5 !

Au début du mois d’avril, Crucial surprenait son monde en annonçant le P2 : un SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme qui succède au P1 lancé en octobre 2018.

Aujourd’hui le fabricant revient sur les devants de la scène avec le P5 : un SSD M.2. NVMe qui ne vise plus le marché de l’entrée de gamme mais qui se destine plutôt aux passionnés et aux gamers férus de performances. En effet, le Crucial P5 offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 3.400 Mo/s en lecture et jusqu’à 3.000 Mo/s en écriture.

Le P5 exploite un contrôleur maison et embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC d’origine Micron (la maison mère de Crucial). Le SSD est décliné en quatre capacités : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To.

Voilà les débits proposés par chaque déclinaison :

– Crucial P5 250 Go : 3.400 Mo/s en lecture – 1.400 Mo/s en écriture

– Crucial P5 500 Go : 3.400 Mo/s en lecture – 3.000 Mo/s en écriture

– Crucial P5 1 To : 3.400 Mo/s en lecture – 3.000 Mo/s en écriture

– Crucial P5 2 To : 3.400 Mo/s en lecture – 3.000 Mo/s en écriture

Pour le moment les prix de vente de la gamme P5 n’ont pas été annoncés. L’actualité sera mise à jour dès qu’on aura l’information.