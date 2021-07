PNY dégaine des SSD M.2. NVMe endurants optimisés pour le mining

PNY propose deux nouveaux SSD : le LX2030 et le LX3030. Ce sont tous les deux des SSD qui ont la particularité d’être optimisés pour la cryptomonnaie Chia Network et donc d’offrir une très bonne endurance.

Les SSD LX2030 et LX3030 sont des SSD M.2. qui utilisent une interface PCI Express 3.0 4x compatibles avec la norme NVMe 1.3. Ils embarquent de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur Phison.

Le LX2030 existe en une seule et unique capacité de stockage de 2 To tandis que le LX3030 propose deux capacités de stockage : 1 To et 2 To.

Au niveau des débits, le LX2030 de 1 To offre des taux de transferts de 3.200 Mo/s en lecture et de 1.000 Mo/s en écriture, alors que les LX3030 de 1 et 2 To offrent 3.200 Mo/s en lecture et 2.400 Mo/s en écriture.

Les nouveaux SSD de PNY se démarquent par leur endurance élevée. Le LX2030 de 1 To propose en effet une endurance de 10.000 To par an (ou 6 mois de garantie) tandis que le LX3030 de 1 To propose une endurance de 27.000 To par an (ou 12 mois de garantie) et le LX3030 de 2 To propose une endurance de 54.000 To par an (ou deux ans de garantie)

Les SSD LX2030 et LX3030 sont annoncés avec un MTBF de 1,8 millions d’heures. Pour l’instant les tarifs n’ont pas été communiqués.