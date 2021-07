Bon Plan : notre sélection de SSD de 1 To à 100€

La capacité de stockage des SSD est de plus en plus importante, et les prix des SSD ne cessent de baisser, si bien que les modèles de 1 To deviennent extrêmement abordables. De nombreuses références tournent maintenant autour de 100 euros (voire moins), voici donc notre sélection de SSD de 1 To pour ce budget.

CRUCIAL BX500 1 To

Le BX500 dispose d’un contrôleur Silicon Motion SM2258XT sur lequel on a greffé de la mémoire NAND Flash TLC 3D. Ses débits atteignent 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture.



CRUCIAL MX500 1 To

La gamme MX500 est équipée d’un contrôleur Silicon Motion SM2258 et de mémoire NAND 3D TLC à 64 couches. Ses performances atteignent 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s, le tout avec 95.000 / 90.000 iOPS en lecture / écriture 4K.



KINGSTON A400 960 Go

Le Kingston A400 embarque un contrôleur Phison S11 et de la mémoire NAND Flash TLC 15 nm d’origine Toshiba. Au niveau des peformances ce disque offre des taux de transferts de 500 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.



SAMSUNG 870 QVO 1 To

Le Samsung 870 QVO de 1 To exploite de la mémoire NAND Flash 3D QLC. Ses taux de transferts atteignent 560 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture et jusqu’à 98K / 88K IOPS en lecture / écriture 4K.



SANDISK PLUS 1 To

Le SanDisk Plus exploite de la mémoire NAND Flash TLC et il offre des taux de transferts de 535 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.



SILICON POWER A55 1 To

Le SSD A55 de Silicon Power embarque un contrôleur Phison PS3110-S10 et de la mémoire NAND Flash TLC. Le disque offre des débits de 550 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture



PNY CS3030 1 To

Le PNY CS3030 est un SSD M.2. qui exploite une interface PCI-Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.3. Ce SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur Phison PS5012-E12. La version 1 To offre des débits de 3.500 Mo/s en lecture et de 3.000 Mo/s en écriture.



CRUCIAL P2 1 To

Le Crucial P2 est un SSD M.2. qui exploite une interface PCI-Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe. Il offre des taux de transfert de 2400 Mo/s en lecture et de 1800 Mo/s en écriture.



SAMSUNG 980 1 To

Le Samsung 980 est une version plus abordable du 980 Pro. C’est un SSD M.2. NVME qui embarque une interface PCI-Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe. Il exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 136 couches et un contrôleur Pablo. Le modèle 1 To propose des débits de 3500 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture.



MAJ le 23 juillet 2021