PNY dévoile le RP60 : SSD portable résistant et performant

Le RP60 de PNY est un nouveau SSD portable qui offre l’avantage d’être à la fois résistant et particulièrement performant. Le RP60 peut résister aux chutes jusqu’à trois mètres, à l’eau et à la poussière grâce à sa coque renforcée en silicone. Il répond d’ailleurs à la norme IP65.

En terme de performances, le RP60 s’en sort également très bien puisqu’il offre des taux de transferts de 2.000 Mo/s en lecture et de 1.800 Mo/s en écriture. Des débits qui sont rendus possibles grâce à l’utilisation d’une mémoire NAND Flash performante mais aussi par la présence d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen 2×2.

Grâce à son port USB type C, le PNY RP60 est compatible avec de nombreux appareils : PC, MAC, smartphones, tablettes et consoles de jeux. Les utilisateurs pourront stocker sur le SSD 1 To ou 2 To de données puisque le R60 est proposé dans ces deux capacités de stockage.

Le nouveau SSD de PNY sera commercialisé à partir du mois d’avril. Le modèle 1 To est annoncé à 99,99$ tandis que le modèle vaudra 179,99$. Il sera couvert par une garantie de trois ans. A noter qu’il sera livré avec un câble USB C vers USB C ainsi qu’avec le logiciel de protection de données Acronis True Image qui permetta de sauvegarder et récupérer facilement les données stockées sur l’engin.