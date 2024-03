Kingston lance une clé usb dorée qui supporte 200 Mo/s

Kingston étoffe sa série de clés usb avec un nouveau modèle qui porte le nom de DataTraveler SE9 G3. C’est une clé usb d’entrée / milieu de gamme qui dispose d’une coque en métal doré. A son extrémité on trouve un anneau ce qui permet de l’accrocher à un port clé, un sac à dos ou autres… La clé mesure 39 x 12,2 x 4,6 mm et pèse 5 grammes seulement.

La DataTraveler SE9 G3 est disponible dès maintenant en quatre capacités de stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go. Les tarifs sont respectivement de 10,99€, 15,99€, 29,99€ et 38,99€ sur Amazon.fr.

Pour information, la nouvelle clé de Kingston est dotée d’un port USB type A qui répond à la norme USB 3.2 Gen1. Elle offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 220 Mo/s en lecture et 100 Mo/s en écriture. Sa garantie est de cinq années.