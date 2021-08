3dfx fait son grand retour 20 ans après… (ou pas !)

Le compte twitter non authentifié “3dfx Interactive” laisse entendre depuis quelques jours que la marque 3dfx pourrait faire son grand retour après plus de 20 ans d’absence. Une information qui nous laisse plutôt dubitatif et on est parfaitement en droit de se demander si ce ne ne serait pas un fake ou l’oeuvre d’un plaisantin.

Pour ceux qui l’ignorent sachez que la marque 3dfx était connue dans les années 90 pour ses cartes graphiques 3dfx Voodoo. Elle collaborait avec différents fabricants partenaires et la Diamond Monster 3D Voodoo était à l’époque une petite pépite qui permettait de jouer dans de bonnes conditions à des jeux 3D.

Mais au fil des années la firme n’a pas su se renouveler et elle a été dépassée par la concurrence qui proposait sans cesse des cartes graphiques plus puissantes. Au final, elle a fait faillite au début des années 2000 et tout ce qu’elle possédait comme propriété intellectuelle a été racheté par son plus fervent concurrent, un certain NVIDIA.

Depuis ce rachat, on n’a plus entendu parlé de 3dfx pendant de nombreuses années jusqu’à ce samedi 31 juillet 2021 où le compte twitter 3dfx Interactive a annoncé : “3dfx Interactive revient, 20 ans plus tard. Préparez-vous à une annonce majeure concernant notre retour ce jeudi !”

Et comme prévu, l’annonce est tombée ce jeudi matin sur Twitter.

Dans une série de messages, on apprend que 3dfx Interactive, qui serait détenu soit disant par Jansen Products Inc (société dont personne n’a trouvé aucune trace) aurait plusieurs projets en cours : une carte 3dfx Voodoo 6 PCI, un smartphone, une enceinte blueooth, un ensemble home cinéma 5.1, une tablette 128 Go et une smartTV. Rien que ça…. Ne manque plus qu’une cafetière, un aspirateur, des produits gaming, etc.. pour une gamme de produits encore plus large, et surtout n’ayant plus grand chose à voir avec la 3D.

Les messages publiés par 3dfx continuent sur la même lancée et évoquent le futur. Et le moins que l’on puisse dire c’est que la pseudo firme voit plutôt grand puisqu’elle table sur plus de 900.000 clients, plus de 300 employés et plus de 600 projets à venir d’ici la fin de l’année 2021 / début 2022. C’est beau de rêver…

La firme prévoit aussi d’investir de cette façon : 45% dans les smartphones et les TV, 10% dans les cartes graphiques et 45% dans le hardware et les systèmes audio.

Comme vous vous en doutez, il y a de fortes chances pour que soit un fake. Plusieurs choses nous le laissent penser : à commencer par la société Jansen Products qui n’existe pas. Ensuite la liste phénoménale de produits divers et variés et les prétentions annoncées font doucement rigoler.

D’autres détails comme par exemple l’adresse mail en @artcimail.com ne fait pas très sérieux non plus pour une firme soit disant high tech qui reviendrait sur les devants de la scène 20 ans plus tard. Autre détail et non des moindres, certaines illustrations utilisées par le compte twitter 3dfx proviennent en fait du site DeviantArt et datent de 2014, rien que ça…

On aura sûrement le fin mot l’histoire bientôt. Cette actualité sera mise à jour dès que la supercherie sera dévoilée.