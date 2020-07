Un nouveau SSD M.2. NVMe chez Silicon Power : le UD70

Le fabricant Silicon Power ajoute une nouvelle corde à son arc et lance aujourd’hui le UD70. C’est un SSD au format M.2 (2280) qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3.

Le SSD exploite de la mémoire NAND Flash 3D QLC. Il existe en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To avec des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 3.400 Mo/s en lecture et 3.000 Mo/s en écriture.

Le SSD UD70 de Silicon Power est annoncé avec un MTBF de 1,8 millions d’heures et une garantie de cinq ans.

Pour le moment, le tarif du UD70 n’est pas connu mais cette actualité sera mise à jour dès qu’on aura l’information.