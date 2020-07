Seagate s’adresse aux entreprises avec ses nouveaux SSD Nytro 3032 SAS et Nytro 1360 SATA

Seagate étoffe sa gamme de SSD Nytro destinée au monde de l’entreprise avec deux nouvelles référence : les SSD Nytro 3032 SAS et Nytro 1360 SATA qui allient à la fois performances et durabilité.

Seagate Nytro 3032 SAS

Le premier, le Nytro 3032 SAS, se présente sous la forme d’un SSD au format 2,5 pouces. Par contre attention, son épaisseur atteint : 15 mm (au lieu de 7 mm habituellement).

Le Nytro 3032 SAS exploite de la mémoire NAND Flash 3D eTLC et il dispose de deux ports SAS répondant à la norme SAS 12 Gb/s. En combinant les deux de ports, il est possible d’atteindre des taux de transferts jusqu’à 2.200 Mo/s en lecture et 1.650 Mo/s en écriture en fonction des modèles.

Le Nytro 3032 SAS est décliné en cinq capacités de stockage : 960 Go, 1,92 To, 3,84 To, 7,68 To et 15,36 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle :

Débits via un seul port 12 Gb/s :

– Nytro 3032 SAS 960 Go : 1.100 Mo/s en lecture, 950 Mo/s en écriture (170K/70K iOPS)

– Nytro 3032 SAS 1,92 To : 1.100 Mo/s en lecture, 1.000 Mo/s en écriture (180K/85K iOPS)

– Nytro 3032 SAS 3,84 To : 1.100 Mo/s en lecture, 1.000 Mo/s en écriture (180K/85K iOPS)

– Nytro 3032 SAS 7,68 To : 1.100 Mo/s en lecture, 1.000 Mo/s en écriture (170K/80K iOPS)

– Nytro 3032 SAS 15,36 To : 1.050 Mo/s en lecture, 950 Mo/s en écriture (120K/16K iOPS)

Débits via deux ports 12 Gb/s :

– Nytro 3032 SAS 960 Go : 2.150 Mo/s en lecture, 1.300 Mo/s en écriture (210K/70K iOPS)

– Nytro 3032 SAS 1,92 To : 2.200 Mo/s en lecture, 1.650 Mo/s en écriture (230K/85K iOPS)

– Nytro 3032 SAS 3,84 To : 2.200 Mo/s en lecture, 1650 Mo/s en écriture (240K/85K iOPS)

– Nytro 3032 SAS 7,68 To : 2.000 Mo/s en lecture, 1.650 Mo/s en écriture (240K/80K iOPS)

– Nytro 3032 SAS 15,36 To : 2.100 Mo/s en lecture, 1.000 Mo/s en écriture (150K/20K iOPS)

Seagate Nytro 1360 SATA

Le second SSD annoncé par Seagate porte le nom de Nytro 1360 SATA. C’est également un SSD de 2,5 pouces mais son form factor est un peu plus conventionnel que le Nytro 3032 SAS puisqu’il mesure 7 mm d’épaisseur comme la plupart des SDD grand public du marché. A noter que le Nytro 1360 tire partie d’une classique interface SATA III à 6 Gb/s. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash BiCS4 de 96 couches.

La gamme Nytro 1360 SATA se compose de cinq variantes : 240 Go, 480 Go, 960 Go, 1,92 To et 3,84 To. Les taux de transferts de chaque modèle n’ont pas été dévoilés mais Seagate a tout de même précise que les SSD Nytro 1360 peuvent atteindre jusqu’à 96.000 iOPS en lecture et 65.000 iOPS en écriture 4K. On devait toutefois en savoir plus d’ici peu puisque les Nytro 1360 SATA seront officiellement annoncés le 28 juillet prochain.