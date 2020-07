Les nouveaux pilotes AMD Adrenalin 20.7.2 sont optimisés pour Death Stranding, F1 2020 et Hyper Scape

AMD met à disposition des utilisateurs de cartes graphiques Radeon une nouvelle fournée de pilotes Adrenalin. Il s’agit des drivers AMD Adrenalin 20.7.2 qui sont optimisés pour les jeux : Death Stranding (+8% de performances sur les Radeon RX 5700 XT), F1 2020 (+5% de performances sur les Radeon RX 5700 XT) et la version beta du nouveau battle royale : Hyper Scape. A noter que les drivers apportent également quelques corrections de bugs (voir la liste ci-dessous)

Les drivers Adrenalin 20.7.2 sont disponibles en téléchargement sur le site d’AMD.

Liste des correctifs :

– Launching VR applications using the Oculus Rift headset may cause corruption or a system hang on Radeon RX 5000 series graphics products.

– AMD Bug Report Tool may fail to load the available application lists and does not time out when failing to load.

– Previews for video content on Netflix using Microsoft Edge browser may fail to load or appear black.

– Wallpaper Engine or system folders may sometimes be detected as a game by Radeon Settings game manager.

– Valorant fails to launch from Radeon Software Home screen or Gaming tab.

– Hyper Scape may experience an intermittent game crash or hang on Windows 7 system configurations.