Silicon Power présente la Marvel Xtreme M80 : une clé usb qui débite 600 Mo/s

En complément de la Marvel M02 sortie tout récemment, Silicon Power propose aujourd’hui la Marvel Xtreme M80. C’est une usb très performante qui exploite une interface USB 3.2 Gen2 à 10 Gb/s.

D’après le constructeur, son petit bolide offre des débits qui peuvent atteindre 600 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture grâce à son interface rapide et le support de la norme UASP.

La clé Xtreme M80 de Silicon Power mesure 68,5 mm x 17,8 mm x 8,2 mm et pèse seulement 8,5 grammes. Sa coque de couleur grise est en aluminium brossé alors que son capuchon (transparent) est en plastique.

La clé est couverte par une garantie de 5 ans. Elle sera commercialisée prochainement en Europe mais on ne connaît pas encore son prix de vente.

Vu ses performances et les capacités proposées, la Xtreme M80 semble se situait à mi chemin entre une clé usb et un SSD. Elle s’apparente donc à un produit comme le Orico GV100 qu’on a déjà eu l’occasion de tester sur Bhmag il y a quelques mois, mais avec des dimensions encore plus compactes.