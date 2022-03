Un nouvel écran gaming 32″ chez ASUS ROG : le Swift PG329Q-W

Un nouveau moniteur gaming est annoncé chez ASUS ROG : le Swift PG329Q-W. C’est un écran au ratio 16:9 qui offre une diagonale de 32 pouces. Il est équipé d’une dalle Fast IPS qui supporte une définition WQHD de 2.560 x 1.440 pixels.

Sur le plan technique, l’appareil offre un taux de rafraîchissement de 175 Hz, un temps de réponse de 1 ms (gris à gris, une luminosité de 450 cd/m² et un niveau de contraste de 1000:1 tandis que ses angles de vision atteignent 178/178°.

Le PG329Q-W supporte la technologie ELMB Sync (Extreme Low Motion Blur Sync). Il est également compatible NVIDIA G-SYNC et DisplayHDR 600.

La connectique du moniteur se compose de deux ports HDMI 2.0 et d’un DisplayPort 1.2a. On trouve aussi une prise jack pour le casque et un hub avec 2 ports usb.

Le fabricant n’a pas encore annoncé de prix pour son nouveau joujou.