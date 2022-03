Bon Plan : le récap des bonnes affaires du 06-03-2022

Vous trouverez ici notre récapitulatif des codes promos et des bons plans à valoir sur plusieurs catégories qui nous tiennent à coeur. Des produits high tech et informatique : des cartes mémoires, des disques durs, des SSD, des boitiers PC, des PC portables, du matériel audio – vidéo, et bien d’autres choses encore…

Si vous ne trouvez pas votre bonheur ci-dessous voilà quelques boutiques : Aliexpress, Alternate.fr, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.es, But.fr, CDiscount, Conforama, Darty, FNAC, Grosbill, LDLC, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat, Zavvi

(Article mis à jour le 06/03/2022)

– Amazon.fr : jusqu’à 50% de remise sur desPC portables ASUS

– Amazon.fr : rechargez votre compte de 80€, obtenez un code promo de 8€

– Amazon.fr : tester gratuitement Amazon Prime durant 30 jours

– Amazon.fr : tester gratuitement Amazon Music Unlimited pendant 30 jours

– CDiscount : 25€ de remise dès 299€ d’achats via le code « 25DES299 »

– Darty : 10% offerts en carte cadeau via le code « DARTY20 »

– GrosBill : 15% de réduc sur une sélecton de périphériques

– GrosBill : 16% de remise sur une sélecton d’écrans

– LDLC : 7% de remise sur le produit le plus cher du panier via le code 7HEAVEN

– Rakuten : 15€ de remise dès 99€ d’achats via le code RAKUTEN15

– RueDuCommerce : 20% sur une sélection stockage et RAM

– TopAchat : 10% sur une sélection de SSD et HDD via le code HADES

– TopAchat : jusqu’à 200€ de remise sur des écrans ASUS via le code AGHEEL

– Zavvi : 50% sur le Nintendo Outlet (accessoires, vêtements)

– le PC portable ASUS FX505 à 704,,99€ sur CDiscount via le code 25DES299

(écran 15″ 144 Hz, GTX1650, Core i5-10300H, RAM 8 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable HP 17″ à 539,99€ sur RueDuCommerce

(écran 17″, Core i3, RAM 8 Go, SSD 128 Go)

– le PC portable ACER AN515 à 899,90€ sur CDiscount

(écran 15″, GTX 1650, Core i5-10300H, RAM 8 Go, SSD 256 Go)

– le PC portable ASUS STRIX G15-G512LU à 1099,99€ sur RueDuCommerce

(écran 15″ 240 Hz, GTX1660Ti, Core i7-10750H, RAM 16 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable HP 17-CP0281NF à 799,99€ sur Darty

(écran 17″, Ryzen 7 5700U, RAM 16 Go, SSD 512 Go)

Cartes mémoires

– la micro SDXC SanDisk Ultra 64 Go à 11,68€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 128 Go à 16,39€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 13,83€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 400 Go à 38,98€ sur Amazon.de

SSD

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 1 To à 79,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 1 To à 94,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 2 To à 179,09€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Plus 2 To à 162,90€ sur Amazon.de

– le SSD M.2. NVMe Samsung 980 1 To à 99,99€ sur Fnac

– le SSD M.2. NVMe Crucial P5 2 To à 184,99€ sur Amazon.fr

Disques durs internes

– le disque dur SATA III Seagate Barracuda 2 To à 52,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur SATA III Seagate Barracuda 4 To à 79,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur SATA III Toshiba Enterprise 16 To à 302,97€ sur Amazon.fr

– le disque dur SATA III Toshiba Enterprise 18 To à 341,71€ sur Amazon.fr

– le disque dur SATA III Seagate EXOS 16 To à 290€ sur Alternate.fr

– le disque dur SATA III Seagate EXOS 18 To à 311€ sur Alternate.fr

Disques externes

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion Desktop 8 To à 149,99€ sur Amazon.de

– le disque dur 2,5″ USB 3.0 Toshiba Canvio Basics 1 To à 49,99€ sur CDiscount

– le disque dur 2,5″ USB 3.0 WD Elements 5 To à 99€ sur Amazon.de

– le disque dur 2,5″ USB 3.0 WD Elements 2 To à 64€ sur Amazon.fr

Souris / claviers

– le pack clavier + souris Corsair K55 Pro RGB à 59,99€ sur Fnac

– le clavier filaire Logitech K280e Pro à 19,07€ sur Amazon.fr

– le clavier Corsair K65 RapidFire à 109,99€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G203 Lightsync noire à 22,99€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G203 Lightsync bleue à 29,99€ sur Amazon.fr

Moniteurs

– le moniteur 24″ Samsung G3 à 199,95€ sur LDLC

– le moniteur 27″ Samsung G3 à 226,99€ sur Amazon.fr

Téléviseurs

– TV 43″ QLED Continental Edison à 304,99€ sur CDiscount via le code 25DES299

– TV 55″ QLED Continental Edison à 374,99€ sur CDiscount via le code 25DES299

– TV 55″ OLED LG OLED55A1 à 889€ sur RueDuCommerce

– TV 50″ HiSense 50E76GQ à 449,99€ sur CDiscount via le code 25DES299

– Fire TV Stick Lite à 22,99€ sur Amazon.fr

– Fire TV Stick à 24,99€ sur Amazon.fr

– Fire TV Stick 4K à 34,99€ sur Amazon.fr

– Fire TV Stick 4K Max à 39,99€ sur Amazon.fr

– la Nintendo Game & Watch Super Mario Bros à 49,99€ sur Amazon.fr

– la Nintendo Game & Watch Zelda à 44,99€ sur Amazon.fr

– la Nintendo Switch à 251,09€ sur Amazon.fr

– la manette Split Pad Pro pour Nintendo Switch à 47,99€ sur Amazon.fr

