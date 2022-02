Silicon Power sort une nouvelle USB 3.0 : la Marvel M02

Chez Silicon Power, une nouvelle série de clés usb vient de sortir. Elle porte le doux nom de Marvel M02. Attention rien à voir avec la saga de superhéros ni encore le MCU, les clés Marvel de Silicon Power sont simplement des clés USB 3.0 qui portent un nom assez proche (voire identique).

Les clés Marvel M02 offrent une capacité de stockage de 16 Go, 32 Go, 64 Go et 128 Go. Elles disposent d’une coque en aluminium de couleur argent ou bleu alors que le capuchon du connecteur usb est en plastique transparent.

Les clés sont couvertes par une garantie de 5 ans. Elles mesurent 60,6 x 19,3 x 9,9 mm et pèsent 9,5 grammes. Pour le moment, on ne connaît pas leur prix de vente, mais connaissant Silicon Power les tatifs risquent d’être assez contenus.