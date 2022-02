LDLC fête ses 26 ans et offre un PC gamer surpuissant d’une valeur de 10.000€

L’enseigne LDLC fête en ce moment ses 26 ans d’existence. Et à cette occasion, elle organise un grand concours mettant en jeu un PC gamer survitaminé d’une valeur de 10.000 euros.

L’engin est richement équipé. On trouve à l’intérieur du boîtier Cooler Master : un processeur Intel Core i9-12900K, une carte mère ASUS ROG Maximus Z690, une carte graphique ASUS ROG Strix Geforce RTX 3090, 32 Go de RAM DDR4, G.SKill, un moniteur 38,5″ Fox Spirit, un disque dur Seagate IronWolf 12 To, un SSD M.2 NVMe Samsung 980 Pro de 1 To, un watercooling Cooler Master, et un kit complet RAZER composé d’un casque, micro,webcam, clavier et souris. Le tout sous Windows 11 Pro.

Bref… une machine suffisamment puisante pour vous faire profiter tranquillou des derniers jeux à la mode.

Si vous avez envie de tenter votre chance, rendez vous sur cette page de LDLC. Vous pouvez participer via Facebook, Insta et Twitter. Vous trouverez également sur la même page l’ensemble des caractéristiques techniques de la machine.