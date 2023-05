Bon Plan : la Radeon RX 6600 8 Go de Gigabyte tombe à moins de 200€

La carte graphique Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE 8G est en promotion sur LDLC qui la propose en ce moment à seulement 199,95€ (au lieu de 218,45€). Certes, ce n’est pas la carte graphique la plus performante du marché mais c’est certainement celle qui offre actuellement le meilleur rapport qualité – performance – prix.

Pour moins de 200€, c’est une bonne affaire pour celles et ceux qui veulent une carte suffisamment performante pour faire tourner la plupart des jeux sans avoir à dépenser une fortune dans un modèle dernier cri.

La carte en question est une Radeon RX 6600 customisée par Gigabyte. Elle embarque 8 Go de mémoire GDDR6 et un système de refroidissement WINDFORCE 3X qui se compose de 3 ventilateurs et d’un éclairage RGB. Ses fréquences de fonctionnement sont de 2044 MHz (2491 MHz en boost) pour le core et 14.000 MHz pour la mémoire.

A noter qu’AMD offre en ce moment le jeu The Last Of Us Part 1 avec plusieurs de ses cartes graphiques et celle-ci en fait partie comme on le mentionnait dans cette news.

Petit plus et non de moindres, les produits vendus par LDLC sont couverts par une garantie de trois ans depuis le mois dernier.