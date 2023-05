La garantie est maintenant de trois ans chez LDLC

En France, quand on achète un produit dans le commerce on a droit de facto à deux ans de garantie légale. C’est comme ça. C’est la loi. La DGCCRF explique ça très bien sur son site.

Histoire de se démarquer de la concurrence, LDLC vient d’annoncer une bonne nouvelle à destination de ses clients. Désormais les produits vendus par LDLC sont couverts par une garantie de trois ans (au lieu de deux) et cela gratuitement.

En effet, depuis le 27 avril 2023 tous les produits vendus par LDLC par le biais de ses boutiques en ligne LDLC.com et LDLC.pro ou par le biais de ses boutiques physiques (il y en a 83 en France) bénéficient d’une garantie de trois ans.

Tous les produits sont concernés à l’exception des consommables (comme par exemple les cartouches, les toners, etc..) et à l’exception des produits d’occasion vendus via le coin des affaires. Ne sont pas concernés non plus les produits vendus par des vendeurs tiers via le market place de LDLC.

La satisfaction client est une préoccupation permanente de LDLC. Que ce soit en boutique ou ligne, la marque numéro 1 de l’informatique en France met en place un ensemble de services dans ce sens : hotline, chat, ateliers de réparation en magasins, SAV, etc. Et là, c’est dans le domaine de la garantie que LDLC innove. La garantie légale des produits neufs est limitée à 2 ans ? Qu’à cela ne tienne LDLC la passe gratuitement à 3 ans pour tous les produits* ! Un engagement fort pour tous ses clients, en ligne et en boutique.

Le site LDLC a la réputation d’être souvent un peu plus cher que la concurrence (hormis lors de ventes flash et de promotions) mais cela s’explique généralement par un SAV exemplaire. Aujourd’hui, avec cette nouvelle proposition, l’enseigne fait un pas de plus vers les clients et c’est plutôt pas mal. Un an de garantie en plus ça se prend, surtout que c’est gratuit !

A noter toutefois que les boutiques en ligne shop.hardware.fr, Materiel.net et TopAchat qui font partie du groupe LDLC ne sont pas concernés par cette garantie étendue. Seuls les sites LDLC.com/LDLC.pro et les boutiques LDLC ayant pignon sur rue y ont droit.