Vente flash : le SSD Samsung 970 EVO Plus de 2 To à 81€ seulement

A l’occasion d’une vente flash organisée par Amazon, les SSD Samsung 970 EVO Plus sont disponibles à des prix vraiment attractifs. Le modèle le plus intéressant est probablement le modèle 2 To qui s’affiche à seulement 81,99€ sur Amazon.fr. Mais si vous n’avez pas besoin d’autant de capacités, les modèles inférieurs sont dispo à de super prix aussi :

Samsung 970 EVO Plus 500 Go à 39,99€ sur Amazon.fr

Samsung 970 EVO Plus 1 To à 59,99€ sur Amazon.fr

Samsung 970 EVO Plus 2 To Go à 81,99€ sur Amazon.fr

Pour rappel, les Samsung 970 EVO Plus sont des SSD au format SSD M.2. qui tirent partie d’une interface PCI EXpress 3.0 4x compatible NVMe. Ils sont animés par un contrôleur Phoenix et ils embarques de la mémoire NAND Flash 3D TLC en 96 couches. Au niveau des performances : les débits peuvent atteindre jusqu’à 3.500 Mo/s en lecture et 3.300 Mo/s en écriture, et jusqu’à 620.000 IOPS en lecture et 560.000 IOPS en écriture 4K.

Les tarifs des SSD ont franchement bien baissé ces dernières semaines. Lors d’un bon plan publié en février dernier, les Samsung EVO Plus de 500 Go, 1 To et 2 To s’affichaient en promotion à 68,69€, 89,75€, 149,70€. Aujourd’hui, grâce à la vente flash d’Amazon on peut obtenir le modèle 2 To au même prix (voire moins) que le modèle 1 To il y a trois mois.