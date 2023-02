Si vous avez besoin d’un SSD de grande capacité, sachez que la version 2 To du SSD Samsung 970 EVO Plus s’affiche aujourd’hui à seulement 149,70€ sur Amazon.fr.

Bon Plan : le Samsung 970 EVO Plus 2 To à 149€ sur Amazon

Si vous avez besoin d’un SSD de grande capacité, sachez que la version 2 To du SSD Samsung 970 EVO Plus s’affiche aujourd’hui à seulement 149,70€ sur Amazon.fr. Ce modèle est un SSD au format SSD M.2. qui exploite une interface PCI EXpress 3.0 4x compatible NVMe.

Le 970 EVO Plus est animé par un contrôleur Phoenix et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC en 96 couches. Les débits peuvent atteindre jusqu’à 3.500 Mo/s en lecture et 3.300 Mo/s en écriture, et jusqu’à 620.000 IOPS en lecture et 560.000 IOPS en écriture 4K.

Si vous n’avez pas besoin de 2 To de stockage, des capacités inférieures sont aussi disponibles à bons prix :