Microsoft fait du forcing pour Windows 11 (et notamment Windows 11 22H2)

Décidémment, Microsoft semble prêt à tout mettre en oeuvre en ce moment pour inciter les utilisateurs à utiliser son dernier système d’exploitation, Windows 11.

Pour cela l’éditeur ne fait pas dans la dentelle et retire du commerce toutes les versions précédentes. Rappelons pour commencer que Windows 7 et Windows 8.1 ne sont officiellement plus supportés depuis quelques semaines. Plus aucune mise à jour ne sera disponible pour ces deux OS. Idem pour Windows RT et Windows Server 2008.

En ce qui concerne Windows 10 : la situation est un peu plus complexe car bien que le système d’exploitation bénéficiera toujours d’un support et des mises à jour jusqu’au 24 octobre 2025 : Microsoft a décidé d’arrêter de vendre des licences de Windows 10 sur son site (heureusement les vendeurs tiers, eux, continuent…)

Il n’en restera qu’un… : Windows 11 (22H2) !

Par conséquent, on ne peut que constater qu’officiellement Windows 11 reste le seul système d’exploitaition encore en lisse aux yeux de Microsoft. En effet, les autres OS sont de l’histoire ancienne pour Microsoft qui se tourne exclusivrment vers Windows 11.

Et d’ailleurs c’est même plus subtile que ça puisque Microsoft ne veut pas se contenter que les utilisateurs passent à Windows 11 (1ère version) mais qu’ils passent directement à la dernière version : Windows 11 22H2 qui est proposé depuis septembre 2022.

En effet, comme le révèlent nos confrères du site Beta News, Microsoft force les utilisateurs de Windows 10 à migrer vers Windows 11 (22H2) mais aussi les utilisateurs de Windows 11 à mettre à jour leur système actuel vers la version 22H2 dont le déploiement ne cesse de s’accélérer mais pas avec suffisamment d’entrain pour Microsoft apparemment.

Pour Microsoft, le but de la manoeuvre est d’harmoniser l’ensemble du parc afin qu’un maximum de PC tourne sous Windows 11 22H2. Et pour y parvenir tous les coups semblent permis.

A propos de l’installation forcée de la version 22H2, l’éditeur explique sur son site que la mise à jour est requise pour raisons de sécurité :

État actuel au 26 janvier 2023 Aujourd’hui, nous commençons à mettre automatiquement à jour les appareils professionnels grand public et non gérés exécutant Windows 11, version 21H2 Éditions Famille et Pro vers Windows 11, version 22H2. Depuis Windows 10, nous aidons les utilisateurs de Windows à rester à jour et sécurisés avec les versions prises en charge de Windows par le biais de mises à jour automatiques. Nous utilisons cette même approche pour Windows 11 afin de vous aider à rester protégé et productif. La mise à jour automatique vers Windows 11 version 22H2 se produit progressivement à partir des appareils qui utilisent la version 21H2 depuis la plus longue période. Comme toujours, vous aurez la possibilité de choisir un moment pratique pour que votre appareil redémarre et termine la mise à jour. Si vous souhaitez passer immédiatement à Windows 11 version 22H2, ouvrez Windows Update paramètres et sélectionnez Rechercher les mises à jour. Si votre appareil est prêt, vous verrez l’option Télécharger et installer. Les commentaires et l’analyse des clients montrent une expérience positive avec Windows 11, version 22H2. Nous sommes ravis que vous ayez accès aux fonctionnalités Windows 11 les plus récentes, avec une livraison par le biais de la technologie de maintenance. Remarque : si nous détectons que votre appareil peut présenter un problème, tel que la compatibilité, nous pouvons mettre en place une conservation de protection. Dans ce cas, la mise à jour n’est pas installée automatiquement tant que le problème n’est pas résolu.

Apparemment le forcing ne semble pas (encore) porter ses fruits puisque Windows 11 est loin d’être la panacée pour bon nombre d’utilisateurs qui ne souhaitent pas mettre à jour leur OS. Beaucoup d’utilisateurs et notamment les joueurs préférent en effet rester sous Windows 10 pour une raison qui leur est propre ; soit parce que Windows 11 ne les convaint pas, soit parce que Windows 11 est beaucoup trop exigeant sur la configuration matérielle supportée.