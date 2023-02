Insolite : Toi aussi prends toi pour un super cuistot grâce à ce jeu

Dans son extrême bonté, l’Epic Games Store offre en ce moment le jeu « Recipe for Disaster ». C’est un jeu de simulation et de gestion de restaurant.

Dans son extrême bonté, l’Epic Games Store offre en ce moment le jeu « Recipe for Disaster ». C’est un jeu de simulation et de gestion de restaurant. Dans celui-ci vous devrez gérer un établissement de A à Z afin qu’il tourne correctement. Cela veut dire gérer les employés, inventer des plats, réaliser des menus, attirer des clients, etc..

Si ce genre de jeu vous intéresse, sachez que Recipe for Disaster est dispo gratuitement sur cette page jusqu’au 16 février. Philippe Etchebest n’a qu’a bien se tenir…

