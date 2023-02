Très bonne alternative à Adobe Reader, il lit les fichiers au format PDF et i offre l’avantage d’être beaucoup plus léger.

Foxit Reader 12.1.1.15289 est une très bonne alternative au logiciel Adobe Reader. Ce programme lit les fichiers au format PDF. Il offre l’avantage d’être beaucoup plus léger que Adobe Reader et de ne requérir aucune installation. Sans compter que d’après les membres de notre forum ce programme est nettement plus rapide et qu’il a par ailleurs comme gros avantage de ne pas s’incruster n’importe où dans le système .

Rapide, efficace, léger et surtout gratuit : ce serait dommage de s’en priver !

Voilà une vidéo de présentation de Foxit Reader :