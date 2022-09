La première mise à jour majeure (22H2) de Windows 11 est disponible

Comme prévu et comme on l’indiquait dans cette actualité, la première « grosse » mise à jour de Windows 11 est maintenant officiellement disponible en téléchargement pour tous les PC qui tournent sous Windows 11.

L’information a été confirmée par Microsoft. La mise à jour 22H2 de Windows 11 (nom de code Sun Valley 2) commence à se déployer sur tout le parc de PC fonctionnant sous Windows 11.

Et comme à l’accoutumé, Microsoft a décidé de déployer Windows 11 22H2 par vagues successives en fonction de la configuration matérielle des PC afin de s’assurer de la meilleure compatibilité possible entre le matériel et le logiciel. Cela permet également à Microsoft d’assurer ses arrières en cas de découverte d’un (ou plusieurs) bug de dernière minute, ce qui est malheureusement déjà arrivé plusieurs fois par le passé.

À partir d’aujourd’hui, la première mise à jour majeure de Windows 11 est désormais disponible pour les utilisateurs qui souhaitent effectuer une mise à jour. Notre approche de lancement de Windows 11 s’appuie sur nos systèmes et processus de mise à jour bien établis. Le déploiement mesuré et progressif offrira la mise à jour via Windows Update lorsque les données montrent que votre appareil est prêt, car notre objectif est de fournir une expérience de mise à jour de qualité. Nous augmenterons initialement la disponibilité de l’offre au cours des premières semaines à mesure que nous surveillons les signaux de qualité. Si nous détectons que votre appareil peut avoir un problème, tel qu’une incompatibilité d’application, nous pouvons mettre en place une sauvegarde et ne pas proposer la mise à jour tant que ce problème n’est pas résolu.

Comment savoir si la mise à jour est disponible pour votre PC ?

Pour savoir si la mise à jour 22H2 est disponible pour votre machine, voilà comme procéder : ouvrez le menu « Démarrer », cliquez sur « Paramètres » puis cliquez sur « Windows Update ».

Et dans la fenêtre qui vient de s’afficher cliquez sur « Rechercher des mises à jour » afin de voir si la mise à jour 22H2 vous est proposée (ou non)

Si la mise à jour est disponible il suffit simplement de cliquer sur le bouton télécharger pour la suite des opérations…

Par contre, si avec cette manipulation rien n’apparaît (comme c’est le cas sur la capture ci-dessus) ça signifie que la mise à jour 22H2 n’est pas encore déployée via WindowsUpdate pour votre PC (même si celui-ci est pourtant éligible). Il va donc falloir se montrer un peu patient en attendant que ça arrive…