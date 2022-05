Windows 11 : la mise à jour 22H2 arrive très bientôt !

Outre le déploiement de Windows 11 qui s’est à nouveau accéléré afin de rendre un plus grand nombre de PC éligibles(comme on l’a vu dans cette actualité), la firme de Redmond ne se repose pas sur ses lauriets puisqu’elle prépare une nouvelle mise à jour majeure de Windows 11 depuis plusieurs mois.

La mise à jour 22H2, nom de code Sun Valley 2, est sur le point de débarquer sur les machines équipées de Windows 11. Selon nos confrères du site Neowin, la mise à jour pourrait être disponible auprès des fabricants dès demain (mardi 24 mai). Il s’agira de la version RTM « Release to Manufacturer » qui sera suivie très rapidement de la version officielle destinée au grand public (généralement ces deux versions sont totalement identiques)

Selon Neowin, la mise à jour 22H2 apportera pas mal de changements et d’améliorations. A commencer par une refonte de la barre des tâches et du menu Démarrer qui sont une vraie plaie il faut bien l’avouer sur la version actuelle de Windows 11. A tel point que certains utilisateurs utilisent des applicationst telles que StartAllBack (ou autres…) pour améliorer sensiblement le menu Démarrer et la barre des tâches de Windows 11. Espérons qu’il y aura d’importantes modifications à ce niveau là… Ce ne sera pas du luxe !

A priori, la mise à jour 22H2 devrait signer le retour du glisser-déposer dans la barre des tâches. Une fonctionnalité « basique » qui avait pourtant disparue avec l’arrivée de Windows 11 (pourquoi ? On ne sait pas…) Idem en ce qui concere les dossiers du menu Démarrer qui seront à nouveau disponibles grâce à cette mise à jour afin de pouvoir ranger / trier facilement ses applicatios et ses raccourcis.

Afin de faciliter la vie des utilisateurs d’écrans tactiles, de nouveaux gestes tactiles seront disponibles grâce à la mise à jour 22H2 :

Balayez vers le haut et vers le bas depuis la barre des tâches pour ouvrir et fermer le menu Démarrer.

Balayez vers la gauche et vers la droite dans le menu Démarrer pour basculer entre les applications épinglées et la liste de tous les programmes.

Balayez vers le haut et vers le bas depuis le coin inférieur droit de l’écran pour ouvrir et fermer les paramètres rapides.

A noter que l’explorateur de fichiers aura également droit à une petite refonte. Il sera par exemple possible d’épingler à l’accès rapide (désormais baptisé « Favoris ») ses dossiers et fichiers préférés, du moins ce qu’on utilise le plus souvent…

Les dossiers pourront par ailleurs afficher un aperçu des fichiers qu’ils contiennent directement dans la vignette.

La mise à jour 22H2 apportera aussi une meilleure intégration avec OneDrive. Une nouveauté qui intéressera ceux qui utilisent ce système de sauvegarde « poussé » par Microsoft. Espérons que ça sera désactivable pour les autres…

D’autres changements et améliorations seront également de la partie aussi bien au niveau des fonctionnalités de Windows 11 que de son interface utilisateur. Nous aurons l’occasion d’en reparler plus en détails dès que la mise à jour 22H2 sera officiellement disponible en téléchargement, ce qui ne devrait plus trop tarder à priori.