Deux nouveaux disques durs portables signés LaCie…

LaCie annonce la sortie de deux nouveaux disques durs portables : le LaCie Mobile Drive (2022) et le LaCie Mobile Drive Secure (2022). Ils sont tous les deux équipés d’une coque en aluminium dont le design a été assuré par Neil Poulton.

Le LaCie Mobile Drive est compatible à la fois avec les plateformes PC, Mac et iPad Il dispose d’une connectique USB qui offre des taux de transferts de 130 Mo/s. Le constructeur décline ce modèle en quatre capacités de stockage : 1 To (89,99€), 2 To (119,99€), 4 To (174,99€) et 5 To (199,99€).

De son côté, le Mobile Drive Secure se différencie du modèle précédent par des fonctions de sécurité avancées. Il supporte le chiffrement matériel des données et offre une fonction de verrouillage/déverrouillage via le logiciel LaCie Toolkit. Trois capacités sont disponibles : 2 To (129,99€), 4 To (179,99€) et 5 To (209,99€).