Microsoft va arrêter de vendre des licences de Windows 10

Si Windows 10 compte encore de nombreux utilisateurs aussi bien parmi les particuliers que parmi les entreprises, il ne fait aucun doute que depuis plusieurs mois Microsoft incite fortement ces irréductibles à migrer vers son dernier système d’exploitation : j’ai nommé Windows 11.

En début d’année 2023, une vague de 19 logiciels a été passée à la trappe par Microsoft parmi lesquels Windows 7, Windows 8.1, Windows RT, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 et d’autres logiciels à destination majoritairement des professionnels et des entreprises.

Que les utilisateurs de Windows 10 se rassurent : pour le moment Windows 10 n’est pas encore concerné par cette mise à la trappe. Windows 10 est encore et toujourrs d’actualité chez Microsoft. Et d’ailleurs il faut savoir que le système bénéficiera d’un support jusqu’au 24 octobre 2025. Ca signifie que Microsoft continuera de publier des mises à jour et des correctifs de sécurité pour Windows 10 jusqu’à cette date.

Mais malgré tout, quand on voit comment Microsoft invite les utilisateurs à adopter Windows 11, on a quand même l’impression que petit à petit la firme de Redmond pousse son système d’exploitation Windows 10 vers la sortie. Déjà le simple fait que Microsoft propose une mise à jour gratuite et non pas payante de Windows 10 vers Windows 11 est un subterfuge astucieux pour que le prix d’achat ne soit un frein à l’adoption massive de Windows 11.

Et dernière annonce en date : à partir du 1er février 2023 seul le système d’exploitation Windows 11 restera disponible à la vente. En effet, Microsoft ne commercialisera plus Windows 10 famille (145€) ni Windows 10 Pro (259€) sur son site internet après le 31 janvier 2023.

Voilà d’ailleurs ce que qu’on peut lire sur le site de Microsoft :

Après le 31 janvier 2023, le téléchargement de Windows 10 ne sera plus proposé à la vente. Windows 10 sera toujours pris en charge avec les mises à jour de sécurité qui aident à protéger votre PC contre les virus, les logiciels espions et les autres menaces jusqu’au 14 octobre 2025.

Par conséquent, à partir du 1er février 2023 les acheteurs qui voudront acquérir une licence de Windows sur le site de Microsoft n’auront pas d’autre choix que d’opter pour Windows 11 pour la simple et bonne raison que Microsoft n’aura rien d’autre à leur proposer. Astucieux non ?

Heureusement, le site de Microsoft n’est pas le seul endroit à vendre des licenses officielles de Windows. En effet, le marché gris regorge de revendeurs (comme Godeal24 par exemple) qui proposent des licences officielles de Windows 10 ou Windows 11. Et le tarif est en plus beaucoup plus abordable que les tarifs élevés pratiqués par Microsoft.

Au final, même si Microsoft tente de leur mettre des bâtons dans les roues, les utilisateurs actuels de Windows 10 continueront de rester sous Windows 10 s’ils le souhaitent et ceux qui voudront acquérir Windows 10 l’achèteront ailleurs que sur le site de Microsoft. Ca ne changera donc finalement pas grand chose pour le commun des mortels…