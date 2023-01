Apple vient de publier la version 16.3 de ses systèmes d’exploitation mobile iOS et iPadOS à destination de ses smartphones et tablettes.

iOS 16.3 et iPadOS 16.3 sont disponibles en téléchargement

Apple vient de publier la version 16.3 de ses systèmes d’exploitation mobile iOS et iPadOS à destination de ses smartphones et tablettes. Comme vous pouvez le voir dans le changelog ci-dessous, la mise à jour apporte plusieurs changements et des correctifs.

Quelles nouveautés pour iOS / iPadOS 16.3 ?

Cette mise à jour apporte les améliorations et les correctifs suivants :

Le nouveau fond d’écran Unité célèbre l’histoire et la culture de la communauté noire à l’occasion du mois de l’histoire des Noirs.

La protection avancée des données pour iCloud porte le nombre total de catégories de données iCloud protégées par le chiffrement de bout en bout à 23, notamment la sauvegarde iCloud, Notes et Photos, ce qui assure la protection de vos informations même en cas de fuite de données dans le cloud.

Les clés de sécurité pour l’identifiant Apple permettent aux utilisateurs de renforcer la sécurité de leur compte en exigeant l’utilisation d’une clé de sécurité physique dans le cadre du processus d’identification à deux facteurs sur les nouveaux appareils.

Prise en charge du HomePod (2e génération).

Il est désormais nécessaire de maintenir enfoncés le bouton latéral et le bouton d’augmentation ou de réduction du volume puis de les relâcher pour lancer « Appel d’urgence » afin d’éviter les appels d’urgence involontaires.

Correction d’un problème dans Freeform qui pouvait empêcher l’affichage sur les tableaux partagés de certains traits de dessin réalisés avec l’Apple Pencil ou le doigt.

Correction d’un problème pouvant entraîner l’affichage d’un fond d’écran noir sur l’écran verrouillé.

Correction d’un problème pouvant provoquer l’apparition temporaire de lignes horizontales lors de la réactivation de l’iPhone 14 Pro Max.

Correction d’un problème provoquant l’affichage incorrect de l’état de l’app Maison dans le widget Maison de l’écran verrouillé.

Correction d’un problème pouvant entraîner un traitement incorrect des requêtes musicales par Siri.

Correction de problèmes pouvant provoquer une mauvaise interprétation des questions posées à Siri dans CarPlay.

Des corectifs de sécurité

Comme d’habitude, vous pouvez mettre à jour votre iPhone ou votre iPad directement depuis votre iDevice en vous rendant dans « Paramètres », « Général » puis « Mise à jour logicielle ». Une autre possibilité est aussi posssible : elle conssite à utiliser le programme iTunes pour effectuer la mise à jour.