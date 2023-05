Computex : une clé usb qui carbure à 1.000 Mo/s chez Team Group

Le fabricant Team Group va profiter du Computex pour dévoiler une nouvelle clé usb : la C231. Un petit bolide qui sera capable d’atteindre des débits de 1.000 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture.

Pour atteindre de tels débits, la clé usb va exploiter de la NAND Flash rapide. Mais elle sera équipée aussi d’un port USB de type C qui répond à la norme USB3.2 Gen2. Cette interface permet d’offrir des débits de 10 Gbps comme on l’a vu durant nos tests des SSD portables Orico GV100 et Orico IV300.

La clé usb C231 de Team GRoup sera déclinée en plusieurs capacités de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. A noter la présence d’un connecteur usb coulissant afin de faciliter le transport de la clé (et ça évite aussi de perdre le capuchon quand il y en a un).

La C231 est en métal de couleur noire mat. Elle dispose d’un trou pour qu’elle soit facilement attacher à un porte-clés, un sac à dos ou tout autre accessoires de votre choix.

Pour l’instant on ne sait pas quand ni à quel elle sera disponible. On devrait avoir plus d’informations à ce sujet la semaine prochaine durant le Computex.