Bonne nouvelle : deux disques durs Seagate sont disponibles à moins de 100€. Le premier offre une capacité de 2 To tandis que le second propose 4 To.

Bon Plan : les disques durs Seagate Barracuda 2 To (52€) et 4 To (79€)

Bonne nouvelle aujourd’hui : deux disques durs internes de marque Seagate sont disponibles à moins de 100€. Le premier offre une capacité de stockage de 2 To tandis que le second propose 4 To.

Seagate Barracuda 2 To (ST2000DMZ08)

La version 2 To du disque dur Seagate Barracuda s’affiche en ce moment au tarif de 52,99€ sur Amazon.fr. Ce modèle de 3,5 pouces dispose d’une interface SATA III à 6 Gb/s. Il fonctionne à 7.200 tours par minute et embarque 256 Mo de mémoire cache.

Seagate Barracuda 4 To (ST4000DMZ04)

Le disque dur Seagate Barracuda de 4 To est disponible à 79,99€ sur Amazon.fr. Une partie de ses caractéristiques techniques sont identiques au modèle 2 To (à savoir : interface SATA III et 256 Mo de cache) par contre il tourne à la vitesse de 5.400 tours par minute (au lieu de 7.200).