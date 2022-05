Silicon Power dégaine le UD90 : un SSD M.2. PCIe 4.0 d’entrée de gamme

Après avoir lancé le UD70 puis le UD80, le fabricant Silicon Power annonce tout naturellement aujourd’hui l’arrivée du UD90. Contrairement aux modèles précédents, on a affaire cette fois à un SSD M.2. NVMe qui supporte l’interface PCI Express 4.0 4x. On est donc en droit de s’attendre à un niveau de performances en lecture – écriture accru.

Mais malheureusement, même si les débits proposés par le UD90 sont supérieurs aux UD70 et UD80 on est encore bien loin des performances proposées par des SSD M.2 NVME PCIe 4.0 haut de gamme

En effet, le UD90 plafonne à maximum 4.800 Mo/s en lecture et 4.200 Mo/s en écriture là où des modèles haut de gamme grimpent à plus de 7.000 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture.

Le UD90 est donc un SSD M.2. PCIE 4.0 d’entrée de gamme. Un premier pas pour le constructeur sur le marché des SSD PCI Express 4.0.

Le SSD exploite de la NAND Flash 3D. Il est annoncé avec un MTBF de 1,5 millions d’heures et il est couvert par une garantie de cinq années.

Notons que trois modèles de 250 Go, 500 Go et 1 To sont prévus par le constructeur. Pour l’instant on ne connait ni la date de disponibilité ni les tarifs.