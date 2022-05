ASMedia lance le ASM4242 : son premier contrôleur USB 4.0

ASMedia est une filiale d’ASUS (le célèbre fabricant de cartes mères) spécialisée dans le domaine des contrôleurs. La société vient d’ailleurs de mettre au point son premier contrôleur USB 4.0. Celui-ci porte le nom de ASM4242. C’est un contrôleur USB 4.0 qui est destiné à équiper les futures cartes mères et cartes d’extension qui supporteront la norme USB 4.0.

La puce ASM4242 d’ASMedia a reçu la certification de la part de l’USB-IF (pour USB Implementers Forum – le consortium qui gère les normes USB) ce qui sigifie que le contrôleur va pouvoir entrer en production de masse prochainement.

Mais avant cela, la firme va poursuivre ses phases de tests et attendre la validation par ses clients. Par conséquent, il ne faudra pas être trop impatient puisque les premiers contrôleurs USB 4.0 d’ASMedia ne devraient pas être disponibles pour le grand public avant au moins le troisième trimestre 2022.

Pour information, le contrôleur ASM4242 tire partie d’une interface PCI Express 4.0 4x ce qui lui permet d’offrir une bande passante théorique pouvant aller jusqu’à 64 Gb/s. Mais attention ceci est uniquement en théorie car dans la pratique étant donné que le contrôleur dispose de deux ports USB4 Gen3x2 à 40 Gb/s chacun, il ne sera pas possible d’atteindre le maxium de performances lorsque deux périphériques sont connectés simultanément.

Et effectivemment si un seul port permet d’atteindre 40 Gb/s d’après les spécifications officielles de la norme USB 4.0, l’utilisation des deux ports du ASM4242 en simultané sera limité par la bande passante de 64 Gb/s. Ca signifie par exemple qu’un port pourra fonctionner à pleine vitesse (40 Gb/s) lorsqu’un périphérique rapide est connecté pendant que le second port offrira un débit limité par les 24 Gb/s restants à disposition.

Dans un premier temps, il faudra donc « se contenter » du ASM4242 qui sera le seul contrôleur USB 4.0 sur le marché. Mais très vite d’autres fabricants devraient proposer leurs propres modèles. D’ailleurs, Intel dispose déjà du Intel JHL8440 et de son côté VIA dispose du VIA VL830. Et même ASMedia, lui même, prépare d’ores et déjà le successeur du ASM4242 avec une nouvelle version du contrôleur qui exploitera non plus une interface PCI Express 4.0 mais une interface PCI Express 5.0.

Les fabricants d’accessoires sont également en train de se préparer à l’arrivée de l’USB 4.0. Certains sont plus prêts que d’autres à l’image du constructeur Orico qui propose d’ores et déjà un premier câble à cette norme.