SK Hynix dévoile le Platinum P41 : un SSD M.2. PCIe 4.0

Le fabricant SK Hynix est principalement connu et réputé pour ses barrettes de mémoire RAM mais la firme propose également des SSD. Et justement : un nouveau modèle vient tout juste d’être annoncé.

Il s’agit du Platinum P41 : un SSD au format M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x et de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 176 couches.

Le Platinum P41 existe en trois capacités de stockage : 500 Go (105$), 1 To (150$) et 2 To (260$).

D’après le fabricant, son nouveau joujou offre des débits qui peuvent grimper jusqu’à 7.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.500 Mo/s en écriture, le tout en proposant jusqu’à 1.400K iOPS en lecture 4K et jusqu’à 1.300K ioPS en écriture 4K.

Couvert par une garantie de trois ans, le Platinum P41 est annoncé avec un MTBF de 1,5 millions d’heures et une endurance de 500 To pour le modèle 500 Go, 750 To pour le modèle 1 To et 1.200 To pour le modèle 2 To.