Bon Plan : le SSD Kingston NV1 de 2 To voit son prix tomber à 129€

Lancé officiellement il y a tout juste un an, le Kingston NV1 est un SSD au format M.2. NVMe qui dispose d’une interface PCI Express 3.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash QLC.

Si on parle à nouveau aujourd’hui de ce SSD c’est parce que la version 2 To du Kingston NV1 est disponible en ce moment à un prix jamais vu. On peut en effet dégoter ce SSD à seulement 129,90€ sur Amazon.de (la version allemande d’Amazon) alors qu’il coûte 177,88€ sur Amazon.fr.

A noter que des frais de livraison s’appliquent sur Amazon.de (soit 135,53€ livré) mais cela reste bien moins cher qu’en France.

Kingston NV1 2 To à 129,90€ sur Amazon.de (soit 135,53€ livré)

Kingston NV1 2 To à 177,88€ sur Amazon.fr

Pour information, la version 2 To offre des débits de 2.100 Mo/s en lecture et de 1.700 Mo/s en écriture. Le SSD est annoncé avec une garantie de 3 ans et une endurance de 480 To.