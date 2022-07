Les disques durs de 22 To de Western Digital sont confirmés

En mai dernier, le constructeur Western Digital avait déjà parlé de l’arrivée prochaine de certains modèles de disques durs avec une capacité de stockage de 22 To. Et bien cette fois-ci ça y est ! Le fabricant confirme que ses disques durs WD Gold, WD Red Pro et WD Purple Pro sont désormais proposés avec une capacité de 22 Tera Octets.

Pour rappel, les WD Gold sont prévus pour une utilisation dans les datacenters, les WD Red Pro sont optimisés pour le stockage en réseau (NAS) et les WD Purple Pro sont optimisés pour les systèmes de vidéo surveillance. Ils sont tous les trois équipés d’un firmware spécifique pour s’adapter au mieux aux tâches pour lesquels ils sont prévus.

Grâce à cette capactié accrue, les utilisateurs n’auront plus d’excuses pour stocker et sauvegarder un maximum de données sur leurs appareils respectifs. A noter que ce genre de disques durs s’utilisent généralement en RAID et au minimum par paire (voire plus en fonction de la configuration RAID choisie).

Pour atteindre une telle capacité de stockage, le constructeur est parvenu à empiler 10 plateaux de 2,2 To chacun (soit une capacité de 22 To en tout) tout en exploitant les technologies OptiNAND (comme sur le WD Red Pro 20 To testé ici même), ePMR (technologie PMR assistée par énergie), TSA (actionneur à triple étage) et HelioSeal (qui consite à utiliser de l’héllium moins dense que l’air).

Les disques durs WD Gold, WD Red Pro et WD Purple Pro de 22 To sont déjà référencés sur le site de Western Digital qui annonce une dispo sous 2 à 3 semaines. Ils coûtent respectivement 738,99€, 672,99€ et 554,99€.