Western Digital dégaine des disques durs de 22 To et 26 To

Western Digital sort l’artillerie lourde et ne fait pas dans la demi mesure en terme de stockage. Le constructeur annonce en effet la sortie de toute une panoplie de disques durs de tès grande capacité.

Après avoir dévoilé des modèles de 20 To en fin d’année dernière et en début d’année, voilà maintenant des disques durs de 22 et 26 To sont en approche chez Western Digital !

Le fabricant décline sa gamme WD Ultra Star DC en deux nouvelles versions : le HC570 qui offre une capacité de 22 To et le HC 670 qui grimpe à 26 To. Dans les deux cas, les disques durs exploitent la technologie EPMR (PMR asssisté par énergie), la technologie HelioSeal ainsi que la technologie OptiNAND.

Pour atteindre une telle capacité, le WD DC HC 570 de 22 To dispose de 10 plateaux de 2,2 To chacun et exploite la technologie d’écriture CMR tandis que le WD DC HC670 de 26 To embarque 10 plateaux de 2,6 To et exploite la technologie d’écriture Ultra SMR.

Pour le moment, les disques durs de 22 To et 26 To de Western Ditgital sont disponibles uniquement pour certains « gros » clients triés sur le volet. Mais le constructeur prévoit de les commercialiser au cours de cet été.

Par ailleurs, les disques durs WD Gold, WD Purple et WD RED Pro auront également droit prochainement à des versions 22 To afin de satisfaire les utilisateurs qui ont besoin d’une grande capacité de stockage.

Rappelons au passage que l’on a déjà testé sur Bhmag les disques durs de 20 To de Western Digital :