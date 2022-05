Un SSD M.2. PCIe 4.0 est en préparation chez ASUS ROG

D’après la branche taïwanaise du fabricant ASUS ROG, la firme devrait dévoiler prochainement un SSD haut de gamme à destination des joueurs. Sans grande surprise, il s’agira d’un SSD M.2. NVMe au format 2280. Le SSD exploitera une interface PCI Express 4.0 et (certainement) un contrôleur Phison E18.

Le SSD qui portera le nom de Strix SQ7 sera le tout premier SSD interne du constructeur ASUS ROG, mais probablement pas le dernier…

Pour l’instant, le fabricant est assez avare en informations puisqu’on ne connaît pas l’ensemble des détails techniques. On sait simplement que ce sera un SSD M.2. PCIe 4.0 et qu’un modèle 1 To sera disponible.

On devrait totuefois obtenir un peu plus d’informations au sujet de cette unité de stockage d’ici quelques temps, étant donné que le Strix SQ7 devrait être dévoilé officiellement à la presse et aux public durant le Computex 2022. Rendez-vous donc du 24 au 27 mai prochain pour en savoir plus.