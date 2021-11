Les disques durs d’une capacité de 20 To arrivent…

Western Digital annonce l’arrivée de disques durs internes avec une capacité de stockage 20 To : l’Ultrastar DC HC560 et le WD Gold.

Si jusqu’à maintenant on ne pouvait trouver dans le commerce que des disques durs offrant une capacité de stockage maximale de 18 To (aussi bien chez Seagate, Western Digital, Toshiba, etc…) cela devrait changer très prochainement.

En effet, Western Digital annonce l’arrivée de disques durs internes avec une capacité de stockage de 20 To. Deux modèles de 20 To sont annoncés par le constructeur : l’Ultrastar DC HC560 et le WD Gold. Les deux disques ne sont toutefois pas destinés à Monsieur et Madame Tout le Monde puisque ce sont principalement les entreprises et notamment les Data Centers qui sont visés par ces nouvelles références.

Dans les deux cas, l’Ultrastar DC HC560 et le WD Gold de 20 To exploitent la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording). Pour atteindre une capacité de 20 To, le fabricant a équipé les disques durs de 9 plateaux (2,2 To chacun). Les deux disques durs exploitent par ailleurs les technologies OptiNAND, EAMR (enregistrement magnétique assisté par énergie) et TSA (Triple Stage Actuator).

Le WD Gold de 20 To porte la référence WD201KRYZ. Il exploite une interface SATA III, il fonctionne à 7.200 tours par minute et il embarque 512 Mo de mémoire cache. Au niveau des débits, le fabricant annonce des taux de transferts de 269 Mo/s. A noter que le disque dur est annoncé avec une endurance de 550 To par an et un MTBF de 2,5 millions d’heures. Couvert par une garantie de 5 ans, le WD Gold de 20 To coûte 785,99€ sur le site de Western Digital.

De son côté, l’Ultrastar DC HC560 offre des caractéristiques techniques assez similaires. En effet, il dispose d’une interface SATA III à 6 Gb/s, il fonctionne à 7.200 tours par minute et il embarque 512 Mo de mémoire cache. Ses taux de transferts sont également de 269 Mo/s par contre son endurance passe à 550 To par an. Le prix de ce modèle n’est pas connu pour le moment.