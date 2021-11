Deux nouveaux NAS 12 baies pour les entreprises chez Synology

Synology propose deux nouveaux NAS à destination des entreprises : le DS2422+ et le DS3622xs+ . Les deux appareils sont capables de stocker de grosses quantités de données grâce à leur grande capacité de stockage. Pas moins de 12 baies de stockage sont disponibles sur chaque modèle, et si ça ne suffisait pas il est même possible de leur greffer une (ou deux) extension DX1222 (+ 12 ou 24 baies en plus).

Synology DS2422+

Le Synology DS2422+ est animés par un processeur AMD Ryzen V1500B cadencé à 2,2 GHz. Il embarque d’origine 4 Go de RAM mais la quantité de mémoire vive peut être étendue jusqu’à 32 Go en cas de besoin (16 Go x 2).

Au niveau de la connectique, le DS2422+ propose 4 ports Gigabit (avec Link Agregation), 2 ports USB 3.2 Gen1 et un emplacement PCIe 3.0 4x. A noter aussi la présence d’un port d’expansion qui permet d’ajouter un module DX1222 afin d’avoir à disposition 12 baies de stockage supplémentaires (soit 24 baies en tout !). D’après le constructeur, le DS2422+ offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 2.200 Mo/s en lecture et 1.300 Mo/s en écriture.

Le DS2422+ est déjà référencé sur le net. On le trouve par exemple au prix de 2.059,94€ chez LDLC. L’extension DX1222 avec 12 baies supplémentaires s’affiche quant à elle à 1.199,95€ toujours chez LDLC.

Synology DS3622xs+

De son côté, le DS3622xs+ est un modèle un peu plus perfomant. Il dispose, certes, de 12 baies de stockage comme le DS2422+ mais ça s’arrête là au niveau des points communs. En effet, le DS3622ds+ est équipé d’un processeur Intel Xeon D-1531 doté de 6 coeurs fonctionnant à 2,2 GHz (boost à 2,7 GHz). L’engin embarque 16 Go de RAM DDR ECC extensible à 48 Go (8 Go x 2 + 16 Go x 2). Au niveau des débits on est également un cran au dessus puisque le DS3622xs+ peut grimper à 4.700 Mo/s en lecture et 2.400 Mo/s en écriture.

Au niveau de sa connectique, le DS3622xs+ dispose de 2 ports Gigabit (avec Link Agregation), 2 ports 10 Gb/s (avec Link Agregation), 2 ports USB 3.2 Gen1, et un emplacement PCIe 3.0 4x. Deux ports d’expansion sont également disponibles afin de pouvoir ajouter 2 modules DX1222 (et donc 24 baies de stockage en plus).

Le DS3622xs+ se négocie à 3.199,96€ chez LDLC.